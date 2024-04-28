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Rusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya, Batı&#039;yı sert tehdit etti &quot;Anavatanımız satılık değil&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Batı ve ABD tarafından dondurulmuş varlıklarının iadesi karşılığında Ukrayna'da ele geçirdikleri toprakları asla bırakmayacağını söyledi.

Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşılık ülkeye bir dizi ekonomik yaptırım uygulamıştı. ABD ve müttefikleri Rusya'nın merkez bankası ve maliye bakanlığı ile işlemleri yasaklamış ve yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etmişti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması fikrini konuşurken Rusya, Batı'yı sert tehdit etti.

"ANAVATANIMIZ SATILIK DEĞİL"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da "Ülkede, Batı'ya karşı bir tehdit olarak kullanabilecekleri çok sayıda Batılı para bulunduğunu" açıkladı. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşılık olarak Ukrayna'da ele geçirdikleri toprakları asla bırakmayacaklarını dile getirdi. Rusya'nın varlıklarına el konulması halinde "Sonu gelmez yasal zorluklar ve kısasa kısas önlemleri" kullanabileceklerini ekledi. Zakharova tarafından yapılan açıklamada, "Anavatanımız satılık değildir" dendi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova: "Rus varlıklarına dokunulmamalıdır çünkü aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir karşılık verilecektir. Batı'daki pek çok kişi bunu çoktan anladı. Ne yazık ki herkes değil."

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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