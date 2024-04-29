1.5 milyona sıfır araç aldı, kullanamadan başına bela oldu! Ne bayi ne de distribütör telefonlara çıkıyor

Sıfır araba alan Uğur Çalışkan'ın aracı bin kilometreyi görmeden 5 kere arıza yaptı. Aracının değiştirilmesini isteyen Çalışkan bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Ne bayi ne de distribütör telefonlara çıkıyor. Çalışkan, hakkını aramak için yargı yoluna başvuracak.

Sanayi ile, arızalarla ile uğraşmak istemeyen Uğur Çalışkan 3 ay önce sıfır bir araba aldı ancak mutluluğu kısa sürdü. Çünkü Çalışkan aracı kapısının önünden hareket bile ettiremedi.

Bayiden aracı aldıktan sonra 150. km'de bir arıza ile karşılaşan Çalışkan soluğu bayide aldı. Serviste kendisine arıza olmadığı sadece güncelleme yapmaları gerektiği söylendi. Gerekli güncellemeler yapıldı ancak Çalışkan'ın mağduriyeti yine bitmedi. Aracı bir kez daha arızalanınca bayiden aracının değiştirilmesini istedi ancak olumsuz cevap aldı. Distribütör de aracına sahip çıkmadı.

DAVA AÇTI

Son olarak ailesiyle birlikte 100-120 km hızla giderken bir anda aracın kendini kilitlediğini belirten talihsiz sürücü yaşadığı olaya sinirlenerek çözümü dava açmakta buldu. Show Haber'e konuşan Uğur Çalışkan şu sözlerle isyan etti;

"Bu araba daha 1 aylık araba. Bir aylık araba motor arızası veriyor. Kilitlendi ve yolun ortasında öylece kaldı. 4 aylık bir araba 1000 km'de 5 defa arıza verir mi? Bunu soruyorum. Avrupa yakasında oturuyorum Anadolu yakasına 4 aydır geçemedim korkumdan. Aracı kullanamıyorum. Kapımda yatıyor. Ben aldığımda bir buçuk milyondu. Şu an değeri belki 1 milyon 700 bini bulmuştur. 150 km'deyken araçta sıkıntılar olmaya başladı.

'TELEFONLARIMIZA ÇIKMIYORLAR'

Şanzımanından sesler gelmeye başladı. Bayi 'sıkıntı yok, güncelleme yapmamız gerek' dedi. Güncelleme yapıldı. Üzerine 200 300 km gittim. Bu kez de ikaz lambaları yanmaya başladı. 5 defa motor kilitledi. 950 kilometredeki bir araba bu gün motor arızası verdi. 100-120 kilometre hızla giderken kaza yapmama ramak kala araç kendini kilitledi yolun ortasında kaldı. Kendimi yolun kenarına zor attım. Araca ne bayi ne de distribütör sahip çıkmıyor. Telefonlarımıza da çıkmıyorlar. Ne yapayım ben bunu koleksiyon mu yapayım?"