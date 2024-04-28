Kadıköy'de sıcak saatler! Apartmanın otoparkındaki arabalar yandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 04:42 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 04:48 - Güncelleme:

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Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araç cayır cayır yanarken alevler diğer arabalara da sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.