Kadıköy'de sıcak saatler! Apartmanın otoparkındaki arabalar yandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araç cayır cayır yanarken alevler diğer arabalara da sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olay 02.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında yaşandı. Otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler 2 araca daha sıçradı.
ADRESE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangını görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜ 3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Yangını gören Ali Mert, "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı