Elektrikli araçlarda geleceğin teknolojisi! Verimlilik ve maliyet artışı ile daha temiz bir gelecek

Üretim sektörü maliyetlerin ve sürdürülebilirliğin oldukça önemli olduğu bir döneme giriş yaptı. Firmalar artık eski nesil üretim teknikleri yerine yenilikçi ve bilimle üretilmiş yeni nesil teknolojiler ile üretim tesislerini yenilemeye başladılar. Verimliliğin yüksek olduğu fabrikalar kara geçerken, verimliliğin düşük olduğu firmalar ya kepenk indirdi ya da battı.

Paris Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C'nin olabildiğince altında (mümkünse 1.5 derece seviyesinde) tutulmasıdır. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelinmesini gerektirmektedir. Bu anlaşmaya göre firmalar kendilerini yenilemeyi 2024 yılında hızlandırdılar.

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, 2023 yılında grup olarak belirlenen bilime dayalı sürdürülebilirlik hedeflerini inovasyon ve teknolojiyle güçlendirerek hızlandırdı.

2030’a kadar karbon emisyonunu yarı yarıya azaltma ve şirket içinde %100 yenilenebilir enerji kullanma taahhütlerini sürdüren Atlas Copco Endüstriyel Teknik Türkiye’nin Genel Müdürü Bilge Acarkan, “Müşterilerimizin verimliliğini artırarak, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için küresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Ürettiğimiz teknolojik çözümlerle, enerji verimliliğine odaklanarak küresel bir endüstriyel dönüşümü destekliyoruz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KAPSAMLI YAKLAŞIM

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, işletmelerin sürdürülebilir verimlilik hedeflerine odaklanarak, ürün ve çözümlerinin yanı sıra yazılım ve satış sonrası hizmetlerle de dünyanın sürdürülebilir geleceği için operasyonlarının ve ürünlerinin çevresel etkisini azaltıyor. Türkiye Genel Müdürü Bilge Acarkan, "Otomotiv, enerji, havacılık sektörleri ile ağır endüstriler dahil olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Endüstri üreticilerinin, üst düzey teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.

YENİ NESİL TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

Ürünlerin daha az enerji tüketerek çalıştırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleriyle sürdürülebilir üretim konusuna önem verdiklerini belirten Bilge Acarkan, "Müşterilerimizin üretimine sürdürülebilir verimlilik getiriyoruz. Yenilenebilir enerjiye doğru geçişin izini takip ediyoruz ve sürdürülebilirlikle ilgili tüm sektörlere odaklanarak inovatif çözümler sunuyoruz" şeklinde konuştu.

KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK İLK HEDEF

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak karbon ayak izini azaltmak ve kaynakları korumak amacıyla geri dönüştürülmüş malzemeler içeren ürünler geliştirdiklerine değinen Bilge Acarkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eco Design konsepti ile tasarladığımız ürünlerle çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz. Böylece kullanım ömrü maliyetlerini düşürerek işletmelere değer katıyoruz."