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Kadir Ezildi, fıtık sebebiyle ameliyat olacağını sosyal medya hesabında paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Ezildi, fıtık sebebiyle ameliyat olacağını sosyal medya hesabında paylaştı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En Hamarat Benim programının sunuculuğu ile ekranlar karşısında adından söz ettiren Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber sevenleri Kadir Ezildi ameliyat mı oldu, ne ameliyatı araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde nişanı ile gündem olan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Dün akşam Instagram hesabında paylaştığı serumlu fotoğrafın ardından nesi var merak edilmişti. Ezildi, sağlık durumunu hesabında takipçileri ile paylaştı.

KADİR EZİLDİ AMELİYAT MI OLDU, NEDEN?

Temizlik programı ile karşımıza çıkan ve temizliği ile tanınan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlenmeye hazırlanıyor. Ezildi, sosyal medya hesabından ameliyat olacağını sevenlerine duyururken fıtık ameliyatı olacağını belirtti.

Kadir Ezildi, fıtık sebebiyle ameliyat olacağını sosyal medya hesabında paylaştı - 1. Resim

Bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle oldu:

Kadir Ezildi, fıtık sebebiyle ameliyat olacağını sosyal medya hesabında paylaştı - 2. Resim

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 yılında Konya'da doğan isim özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı.

İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile yaşayan isim sosyal medyada paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Anne tarafı Konyalı olurken babası Bayburtludur.

En Hamarat Benim programı ile tanınan isim Gamze Türkmen ile Erzurum’da nişanlandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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