Kadir Ezildi'nin babası ile görüşmediği biliniyor

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kadir Ezildi'nin babası merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü ismin babası ile uzun zamandır görüşmediği ortaya çıktı.

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programının sunucusu Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Ünlü ismin nişanlanmasının ardından sevenleri babasının neden nişanda olmadığını merak etmeye başladı.

Ayrıca ünlü sunucunun babasının kim olduğu da araştırılıyor.

KADİR EZİLDİ'NİN BABASI KİMDİR?

Kadir Ezildi'nin İstanbul'da annesi ile babasının ayrı olduğu biliniyor.

İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Ezildi, programda babasından hiç söz etmek istemediğini belirtmişti.

Babası ile görüşmediği bilinen Ezildi'nin annesi ise Bayburtlu olduğu biliniyor.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile popüler oldu.

2019 yılında TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programında yer almaya başladı.

2 sezon boyunca devam eden programın ardından FOX TV yeni adıyla NOW TV ekranlarında Temizlik Benim İşim isimli yarışma programını sundu.

2021 yılında ise En Hamarat Benim yarışma programını sunmaya başladı.