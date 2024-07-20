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Dün akşam nişanlanmıştı! Kadir Ezildi'nin asıl mesleği ortaya çıktı

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Dün akşam nişanlanmıştı! Kadir Ezildi&#039;nin asıl mesleği ortaya çıktı
Nişan, Haber

Magazin Haberleri

Temizlik programlarıyla adını duyuran Kadir Ezildi şu sıralar özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Dün akşam sevgilisi Gamze Türkmen’le nişanlanan ünlü sunucunun asıl mesleği ortaya çıktı. Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuymuş…

"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla hafızalara kazınan Kadir Ezildi dün akşam Gamze Türkmen’le Erzurum’da nişanlandı.

Dün akşam nişanlanmıştı! Kadir Ezildi'nin asıl mesleği ortaya çıktı - 1. Resim

Ezildi, nişan töreninde siyah bir takım elbise giymeyi tercih ederken sözlüsü Gamze Türkmen ise açık kahve tonlarında kabarık bir elbise giydi.

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi’nin şimdi ise asıl mesleği ortaya çıktı. Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu.

Dün akşam nişanlanmıştı! Kadir Ezildi'nin asıl mesleği ortaya çıktı - 2. Resim

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde Konya’da doğmuş olup, şu anda 29 yaşındadır. Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmış olan Ezildi, İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve katıldığı televizyon programları sayesinde geniş kitlelere ulaşarak popülerlik kazanmıştır. Ezildi, baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtlu’dur.

Düzenleyen:  - Magazin
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