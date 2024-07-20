Devrim Yakut'tan itiraf: 2 yılda 2 kere ölümden döndüm

Usta oyuncu Devrim Yakut katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla çok konuşuldu. Yakut, Camdaki Kız dizisinde rol aldığı dönemde beynine pıhtı atması sonucu sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Sonrasında ise Kirli Sepeti dizisinde de ayağı kırık bir şekilde rolüne devam eden oyuncu, 2 yılda 2 kez ölümden döndüğü söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube programına konuk olan Devrim Yakut, Camdaki Kız ve Kirli Sepeti dizilerinde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Usta oyuncu Camdaki Kız dizisinde rol alırken sağ tarafının felç kaldığını, Kirli Sepeti'nde de bacağını kırdığını söyledi.

Hayatta başına gelen her şeyi saygıyla karşıladığını söyleyen usta isim "2,5 yıldır başıma bir sürü sağlık sorunu geldi. Ben hiçbir zaman bu neden benim başıma geldi demem. Ben olay olduktan sonra hep elimi kaldırır bu hediye için teşekkür ederim. Bana bunu neden yaşadığımın ayrıntılarını gösterecek işaretler yolla lütfen derim. Allah'a öyle dua ederim. Kabule geçmek büyük özgürlüktür. 20 yıldır böyleyim. Olan her şey hayırlıdır. 2 yılda 2 kere ölümden döndüm. Hayat çok neşeli bir yer, yaşamak ve hayatta olmak bana çok tatlı geliyor. Başımıza gelen her şey de bunu hatırlamak için bir işarettir. Ben hayata bağrımı açtım ne gelirse de kabulüm. Bildiğimiz tek mutlak gerçek bir gün öleceğimiz. Benim annem, annesine bakarken hastalandı. O yüzden kimsenin bana bakmasını istemiyorum. Bunu çevreme de söyledim. Bunun için kenarda ayırdığım bir bütçe var onu kullanarak beni profesyonel ellere emanet etmelerini istedim" dedi.

"BENİM İÇİN AĞIR BİR SINAVDI"

Oyuncu eşi Alper Kut ile peş peşe beyne pıhtı atması sonucu zor günler geçirdiklerinden bahseden Yakut, şunları belirtti:

"2,5 sene önce eşimin konuşma merkezinin olduğu kısma pıhtı attı, bu haberi de Camdaki Kız setinde aldım. Eşimin sabah beni işe uğurlarken uykulu bir hali vardı. O da hiç konuşmadan bana el salladı. Ben de sete çok telefon götüren biri değilimdir. Reji koordinasyonundan bir arkadaşım tuhaf bir suratla yanıma geldi. O dönem eşimin annesi çok hastaydı ona bir şey olduğunu düşündüm. Sonra arkadaş yanıma gelerek 'Menajerinizi aramanız gerekiyor' dedi. Telefonu elime aldığımda 80'e yakın arama vardı ve bir tek Alper aramamıştı. Ben direkt kocam mı öldü diye sordum. İçime bir ateş düştü. Alper o esnada ablasıyla görüntülü konuşuyor ve ablası konuşamadığını anlamış. Eşimin yanına gittiğimde hiç konuşamıyordu. Herkesi tanıyor, aklı başında ama konuşamıyor ve yazamıyordu. Onun için ve benim için çok ağır bir sınavdı."

"BENİM SAĞ ELİM VE BACAĞIM UYUŞUKTU"

Ünlü oyuncu, “Ondan 6 ay sonra da benim beynime pıhtı attı. Camdaki Kız çekimlerinde çok şeyler oldu. Alper'in rahatsızlığında çekime devam ettim ama kendi rahatsızlığımda 2 bölüm dizide olamadım. Benim sağ elim ve bacağım uyuşuktu. Ben örgü örmeye ve çalışmaya devam ettim. Elimin ve bacağımın uyuşuk olduğunu biliyorum ama onun üzerine gitmek zorundaydım. Ben kocama baktım o da bana baktı. Kirli Sepeti'nde oynarken bacağımı kırdığımda evde bana prenses gibi baktı, hala da öyle" ifadelerini kullandı.