Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor!
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: CNNTÜRK- Güncelleme:
Magazin Haberleri / CNNTÜRK
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, tatil öncesi doyasıya alışveriş yaptı. Ünlü ismin parmağındaki tektaşı dikkat çekti. İddiaya göre Altunkaya’nın tektaşının fiyatı tam olarak 5 milyon TL!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı.
Altunkaya, AVM'deki alışveriş turu sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz verdi.
"Bir Avrupa seyahatimiz olacak, onun öncesinde birkaç eksiğimi almaya geldim" diyen Altunkaya'nın tektaşı ise sosyal medyada gündem oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın yüzüğünün 5 milyon TL olduğu iddia edildi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin
Kaynak: CNNTÜRK
Kaynak: CNNTÜRK