Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: CNNTÜRK 20 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme:

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, tatil öncesi doyasıya alışveriş yaptı. Ünlü ismin parmağındaki tektaşı dikkat çekti. İddiaya göre Altunkaya’nın tektaşının fiyatı tam olarak 5 milyon TL!