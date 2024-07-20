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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: CNNTÜRK
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor!

Magazin Haberleri  / CNNTÜRK

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, tatil öncesi doyasıya alışveriş yaptı. Ünlü ismin parmağındaki tektaşı dikkat çekti. İddiaya göre Altunkaya’nın tektaşının fiyatı tam olarak 5 milyon TL!

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Altunkaya, AVM'deki alışveriş turu sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz verdi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor! - 1. Resim

"Bir Avrupa seyahatimiz olacak, onun öncesinde birkaç eksiğimi almaya geldim" diyen Altunkaya'nın tektaşı ise sosyal medyada gündem oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın yüzüğünün 5 milyon TL olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya üzerinde servet taşıyor! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: CNNTÜRK
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