Kadir Gecesi okunacak dua: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî” Kadir Gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu duadır. Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler, Kadir Gecesini ibadetle geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu dua neydi? İşte Kadir Gecesi okunacak dua…

Kadir Gecesi okunacak dua! Bugün Ramazan ayının 27. gecesi yani Kadir Gecesidir. Bu önemli geceyi ibadet ederek, zikirle ve dualarla geçirmek gerekir.

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’nin Kadir Gecesi ettiği dua olan "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." duasını bu gece edebilirsiniz. Peygamber Efendimiz bu duayı Hz. Aişe'den gelen bu gecede (Kadir Gecesi) nasıl dua edeyim sorusuna cevap olarak vermiştir.

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî” Türkçe anlamı ise "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle”dir.

KADİR GECESİ OKUNACAK SURE: KADİR SURESİ

Kadir Suresi’nde, Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Kadir Suresi’nin Türkçe meali şu şöyledir:

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi’nin Arapçası şöyledir:

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.