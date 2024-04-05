Kadir Suresi Kuran-ı Kerim'in 598. sayfasında ve 30. cüzde yer almaktadır

Kadir Suresi Kuran-ı Kerim'de yer alan 97. suredir. Kadir Suresi’nde Kadir Gecesinin önemi ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi anlatılmaktadır. Kuran’dan Kadir Suresi’ni okumak isteyenler Kadir Suresi Kuran’da kaçıncı sayfada ve kaçıncı cüzde merak ediyor. Kadir Suresi’nin hangi cüzde yer aldığına ve Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresi olduğuna dair bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kadir Suresi kaçıncı sayfada, kaçıncı cüzde? Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. İşte Kadir Suresi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

KADİR SURESİ KURAN’DA KAÇINCI SAYFA VE CÜZDEDİR?

Kadir Gecesinin önemini ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği geceyi anlatan Kadir Suresi, Kuran’da 598. sayfasında ve 30. cüzde yer almaktadır.

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ’NİN ARAPÇASI VE MEALİ

Kadir Suresi’nin Arapçası ve meali şöyledir:

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey, kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur. Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;

(Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.

Kur’ân-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Kur’ân-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur’ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bekara sûresinin 185. âyetinde mealen;

(Kur’ân-ı kerim, Ramazan ayında indirildi) buyuruldu. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek, hayırlı ve bereketli olur. Allahü teâlâ, hepimizi bu mübarek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun.

Kadir gecesi; Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. İmâm-ı Şafii hazretleri 17., İmâm-ı a'zam Ebû Hanife hazretleri ise, 27. gecesi olması çok vaki olur buyurmuştur. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur’ân-ı kerimde övülen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerim, Resûlullah efendimize bu gece gelmeye başladı. Ravda-tül-ülemâ kitabında, Kadir gecesinin fazileti açıklanırken deniliyor ki:

“Allahü teâlâ; Muhammed aleyhisselamın ümmetine Ramazan ayında beş şey verir ki, onlardan başka kimseye vermemiştir. Beş şeyden beşincisi; Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir. Hatta eğer bir kimse, o gecede Allahü teâlâya ibadet etse, günahlarını affeder. O gecede Cehennemden azat olur. O gecede bütün Ramazan ayı müddetince azat olanlar kadar mümin azat olur.”

Kaynak: dinimizislam.com