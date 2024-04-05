Kadir Gecesi ile ilgili Hadis-i şerifler

Bin aydan daha hayırlı ve Allah indindeki en değerli gece olan Kadir Gecesi'ne dair Hadis-i şerifler araştırılıyor. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Kadir Gecesi'ne dair, önemini vurgulayan Hadis-i şerifleri sizler için derledik.

Hazreti Peygamberimizin veda hutbesinde buyurduğu üzere “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunursanız asla delalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim…” Son evrensel mesajı barındıran Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu gece, Kadir gecesidir.

Bu nedenle bu geceyi özel kılan bir anlam taşır. Kadir gecesinde, yeryüzünde rahmet ve esenlik hakim olur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece hediye edilmemiştir.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

“Allahü Teala, Kadir Gecesini ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.”

“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.”

“Sevabını Allah’tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.”

“Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı Kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar (az bir zaman) namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.”

“Kadir gecesi üç defa ‘La ilahe illallah’ söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer.”

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü anni.”

“Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır.”

“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.”

“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.”

“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.”

NEDEN ÖNEMLİ?

Resulullah’a, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu.

Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işlemeyeceklerini düşünerek endişelendi.

Allahü Teala, Hazreti Peygambere ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini rahmetinin bir göstergesi olarak ihsan etti.

“Kadir gecesi senin ve ümmetinindir.” Buyurup Peygamberimizi ferahlandırdı.

Resulullah efendimiz, “Beni İsrali peygamberinden 80 yıl hep ibadet eden oldu” söyleyince, Orada bulunan ashabı hayretini gizleyemedi. Cebrail Aleyhisselam gelip, “Ya Resulallah, ümmetin o peygamberin, (diğer işlerin dışında) 80 yıl hep ibadet etmesine şaşırıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi” diyerek, “Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır” mealindeki ayeti okudu.