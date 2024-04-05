Kadir Gecesi'nin önemi ve yapılacak ibadetler

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Kadir Gecesi'nde neler yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Kadir Gecesi'nin önemi ve yapılacak ibadetlere dair konular araştırıyor.

KADİR GECESİ NE ANLAMA GELİR?

Kadir kelimesi sözlük anlamı olarak “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelmektedir.

Müslümanlar için de bir yıllık zaman dilimi içerisinde en yüce, en şerefli gece olarak gördükleri önemli bir zaman dilimidir.

Kadir Gecesi, İslam inancına göre oldukça büyük bir öneme sahip olan özel bir gecedir.

Müslümanlar için bu gece, Kuran'ın indirilmeye başlandığı ve Hazreti Peygamber’e ilk vahyin gelmeye başladığı gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içerisinde bulunur.

İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayının içerisinde yer alması, Kadir Gecesi'ni daha da kutsal kılar.

Bu gece, Müslümanlar için duaların kabul olduğuna inanılan bir zaman dilimi olarak görülür ve ibadetle geçirilmesi önerilir.

NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İslam dünyasında Kadir Gecesi için Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tek sayılı gecelerde olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Bu görüşü, hadisler desteklemektedir. Özellikle birkaç hadis şu şekildedir:

• Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde arayın. [Müslim]

• Kadir Gecesi’ni, Ramazan’ın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazan’ın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolunur. [İ.Ahmed]

Günümüzde, Ramazan’ın son on günü içerisinde daha çok Ramazan’ın 27’nci gecesi üzerinde görüş birliği bulunmaktadır. Bu görüş birliğini sağlayan bazı hadisler de vardır:

• Kadir gecesi Ramazan’ın 27. gecesidir. [Ebu Davud]

İmam-ı A’zam Hazretleri, Kadir Gecesi’nin, Ramazan’ın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir.

• 2024 yılında yani bu sene Kadir Gecesi’ne 5 Nisan Cuma gecesi kavuşacağız. Hicri olarak da Ramazan ayının 26’sını 27’sine bağlayacak gece, Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

HANGİ İBADETLER YAPILIR? EN FAYDALI İBADETLER HANGİLERİ?

Kadir Gecesi, Müslümanlar için bin aydan daha hayırlıdır. Bundan dolayı bu akşamda yapılan her ibadetin misli ile karşılık bulacağına inanılır.

İbadetlerin arttığı gecelerden en önemlisi Kadir Gecesi’dir. Peki, Kadir Gecesi’ni nasıl değerlendirebiliriz, hangi ibadetleri yapabiliriz?

• Kadir Gecesi’ne denk gelen gün içerisinde az da olsa sadaka verilebilir. Çünkü sadaka belaları müminin üzerinden defeder.

• Resulullah Efendimiz, Kadir Gecesi’nde, “Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa’fü anni” Türkçesi “Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle” duasını okumayı bildirmiştir. Bu duayı o akşam için kendimize bir virt eyleyebiliriz.

• Kadir Gecesi, “La ilahe illallah” tesbihi de bu gece için önemli ibadetlerden biri olacaktır. “Kadir Gecesi üç defa ‘La ilahe illallah’ söyleyen Müslümanın birincisi günahları bağışlanır; ikincisi Cehennemden kurtulur, üçüncüsü cennete girer.”(Tefsir-i Mugni)

• Kadir Gecesi yatsı namazında okunacak olan zammı sure yerine Kadir suresini okuyabiliriz. Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevaptır.(Tefsir-i Mugni)

• Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gecede yapılabilecek en önemli ibadetlerden biri de okumayı biliyorsak Kuran-ı Kerim okumaktır.

• İlm-i Hal okumaları yapabiliriz.

• Evimizin etrafında bulunan camilerde yapılan ibadetlere katılabiliriz.

ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin önemi, öncelikle İslam'ın kutsal kitabı Kuran'ın indirilmeye başlandığı gece olmasından gelir.

Kuran'ın ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) vahiy edildiği bu gece, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır.

Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilen bir gece olarak bilinir ve bu nedenle ibadet edenler için büyük bir fırsat sunar.

Kadir Gecesi'nin önemi sadece Kuran'ın indirildiği bir gece olmasıyla sınırlı değildir, aynı zamanda bu gecenin bereketi, rahmeti ve mağfireti de vurgulanır.

Müslümanlar, bu geceyi dua ederek, ibadet ederek ve sadaka vererek geçirerek Allah'ın rahmetine ve bağışlamasına erişmeyi umarlar.

Kadir Gecesi, insanların günahlarından arınma ve manevi olarak temizlenme fırsatı buldukları bir zaman dilimidir.

Kadir Gecesi'nin önemi, aynı zamanda birçok hadis ve İslam aliminin sözleriyle de pekiştirilmiştir. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde, Kadir Gecesi'nin değeri ve önemi sıkça vurgulanmıştır.

Bu hadislerde, Kadir Gecesi'nin ibadet edenler için büyük bir fırsat olduğu, duaların kabul edildiği ve bu gecenin müminler için bir armağan olduğu ifade edilir.

Resulullah Efendimiz, (Beni İsrail Peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah, senin ümmetin bu Peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allahü teâlâ sana ondan iyisini gönderdi” diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki ayeti okudu. (Tefsir-i Mugni)

İslam inancına göre, bu geceyi ibadetle geçirenlerin duaları kabul edilir ve günahları affedilir.

Sevabını Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur. (Buhârî) Dolayısıyla, Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetler ve dualar, bir Müslümanın gelecek yılının kaderini olumlu yönde etkileyebilecek öneme sahiptir.

Kadir Gecesi'nin önemi, Müslümanlar için manevi bir yükselişin, arınmanın ve yakınlaşmanın simgesidir.

Bu geceyi ibadetle geçirmek, Allah'a olan bağlılığın ve sadakatin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Dolayısıyla, Müslümanlar için Kadir Gecesi, manevi anlamda derin bir etki bırakan ve ibadetlerin zirve yaptığı bir zaman dilimidir.

Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek, bir Müslümanın inancını güçlendirmesi ve manevi olarak temizlenmesi için önemli bir fırsattır.