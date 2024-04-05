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Kadir gecesi yapılabilecek ibadetler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir gecesi yapılabilecek ibadetler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam dinine göre Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı ve özel bir gecedir. Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirilmeli, hangi ibadetleri yapmalıyız konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Kadir gecesinin tam günü bilinmemekle beraber İslam Alimleri, Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününde aramamızı buyurmuşlardır.

Ramazan ayının her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket eden kimse, Kadir gecesine rastlamış olur.

Kadir gecesinin feyzinden, kutsiyetinden, rahmetinden en iyi şekilde faydalanabilmek için nasıl ibadet etmeliyiz, Hazreti Peygamber en çok hangi duayı okurdu araştırılıyor. 

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Müslümanlar bu geceyi daha verimli geçirmeye özen gösteriyor. 

Kişi, bol bol istiğfar çekmeli, Allah’tan bağışlanma dilemelidir. O gecenin rahmetinden faydalanmalıdır.

Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, “O gece melekler iner de iner” diyerek Kadir Gecesi'nin rahmetine vurgu yapılmıştır.

Bol bol gece namazı kılmalı, Allah’ın birliğini tasdik etmelidir. Bu gece Kadir suresinin bol bol okunması tavsiye edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim ve ilmihal okunmalı. Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o alimlerin hürmetine dua etmeli.

Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de aynı şekilde değerlendirilmelidir. Kadir gecesi yapılabilecek ibadetler - 1. Resim

PEYGAMBERİMİZ EN ÇOK HANGİ DUAYI OKURDU?

Hazreti Peygamberimiz, Kadir gecesinde bol bol ibadet ve istiğfar ile meşgul olunması gerektiğini buyurmuştur.

Ailesine, ashabına ve  çevresine tavsiyelerde bulunmuştur. Rahmet kapılarının açıldığı, günahların bağışlandığı bu gecede Peygamberimiz bol bol dua okurdu.

Bunların arasından en çok “Allahümme inneke afüvvün kerimün tühıbbül afve fa’fü anni” duasını okurdu. Anlamı: “Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle”dir. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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