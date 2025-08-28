Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
Karşıyaka su kesintisi: İzmir&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir, Karşıyaka, Su Kesintisİ, Su, Kesinti, Haber
Haberler

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta Karşıyaka başta olmak üzere İzmir'de su kesintileri yaşandığı belirtildi. İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

İZSU tarafından yapılan açıklamada İzmir'in su kaynaklarının kritik seviyelere ulaşması nedeniyle bazı ilçelerde su tüketiminin kısıtlanmasının zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Bu kapsamda 28 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bazı ilçelerde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak. Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU su kesintisi...

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

28 AĞUSTOS KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

28 Ağustos Perşembe günü Karşıyaka'nın Yalı ve Bahçeli ilçelerinin bazı mahallerinde branşman arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır. 

Yalı'nın İdil Biret Sokağında meydana gelen su kesintisi yaklaşık 1 saat sürecektir. Sular 16:50'de gelecektir. Bahçelievler'de ise 14:50'de başlayan su kesintisi 17:50'e kadar sürecektir.

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 

İzmir'in Bornova, Buca, Karşıyaka, Dikili, Foça, Gaziemir, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de yaşanan su kesintisi saatlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

