Karşıyaka su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta Karşıyaka başta olmak üzere İzmir'de su kesintileri yaşandığı belirtildi. İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.
İZSU tarafından yapılan açıklamada İzmir'in su kaynaklarının kritik seviyelere ulaşması nedeniyle bazı ilçelerde su tüketiminin kısıtlanmasının zorunluluk haline geldiği belirtildi.
Bu kapsamda 28 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bazı ilçelerde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak. Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU su kesintisi...
28 AĞUSTOS KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
28 Ağustos Perşembe günü Karşıyaka'nın Yalı ve Bahçeli ilçelerinin bazı mahallerinde branşman arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.
Yalı'nın İdil Biret Sokağında meydana gelen su kesintisi yaklaşık 1 saat sürecektir. Sular 16:50'de gelecektir. Bahçelievler'de ise 14:50'de başlayan su kesintisi 17:50'e kadar sürecektir.
|KARŞIYAKA
|YALI
|28.08.2025 saat 15:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|İdil biret sokak no::29 önü meydana gelen branşman arızası nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. 6436 x 6501 kvş sayaç kapatıldı.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER
|28.08.2025 saat 14:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|Cevdet bilsay cadde içi branşman yenileme nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. zübeyde hanım x cevdet bilsay kvş sayaç kapatıldı.
İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İzmir'in Bornova, Buca, Karşıyaka, Dikili, Foça, Gaziemir, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacaktır.
İzmir'de yaşanan su kesintisi saatlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.