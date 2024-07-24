Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

24 Temmuz günü Kayseri'de meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirirken ihbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi. Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan kağıt fabrikası yangınında çalışmalar sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangında çalışmalar sürerken dumanların yükselmesiyle beraber ekipler yangın yerine geldi.

KAYSERİ KAĞIT FABRİKASI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

24 Temmuz günü Melikgazi'de olan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında çıkan yangından 3 kişi etkilenirken tedavi altına alındılar.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde'de olan kağıt fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken ihbar sonucunda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Yangın etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken söndürme çalışmaları devam etmekte.