Kendi meclisini kuran Galler iç hukukta Birleşik Krallığa bağlı

Bağımsız bir ülke olmayan Galler, kültürel kimliklerini koruma ve kendi bölgelerinde bazı kararları alma hakkına sahiptir. Galler’in tam bağımsız bir ülke olup olmayacağı ise politik gelişmelere bağlı olarak netlik kazanacak.

Birleşik Krallık denildiğinde çoğu insanın aklına ilk olarak İngiltere gelse de, Birleşik Krallık aslında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan bir siyasi birliktir.

Bu dört ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan Birleşik Krallık, her ne kadar tek bir devlet gibi görünse de, her bölge kendi iç işlerinde farklı bir statüye sahiptir.

Birleşik Krallık, "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" yani "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı" adıyla bilinir ve bu ismi coğrafi ve siyasi yapısını tam anlamıyla yansıtır.

GALLER BÜYÜK BRİTANYADA MI?

Büyük Britanya coğrafi bir tanım olarak kullanılarak İngiltere, Galler ve İskoçya'yı içine alır. Birleşik Krallığın başkenti Londra'da bulunurken, İngiltere teriminin yanlış bir şekilde tüm bu bölgeleri kapsayacak şekilde kullanılması yaygın ancak yanlıştır.

Zira bu dört ülkenin her biri, farklı diller, kültürler ve hatta belirli konularda bağımsız politik yapılarla öne çıkar. Öte yandan tüm bu bölgeler Birleşik Krallığın egemenliği altında yer alır.

GALLER BAĞIMSIZ BİR ÜLKE Mİ?

Galler, Birleşik Krallık'a bağlı bir özerk bölge olarak bilinir. Her ne kadar 1999 yılında kendi meclisini kurarak iç işlerinde daha fazla söz sahibi olmuş olsa da, tamamen bağımsız bir ülke değildir.

Galler Meclisi, sağlık, eğitim ve çevre gibi konularda yasa yapma yetkisine sahip olsa da, savunma, dış politika ve para birimi gibi konularda yetki, Birleşik Krallık merkezi hükümetine aittir.

Yani Galler iç işlerinde büyük ölçüde bağımsız olsa da, hala Birleşik Krallık’ın bir parçasıdır ve Londra'nın yetkisi altındadır.

GALLER MÜSLÜMAN MI?

Galler Müslüman bir ülke olarak bilinmez. Galler'de en yaygın dini mezhep Presbiteryenlik olup, Anglikan Galler Kilisesi de önemli bir yere sahiptir.

Bunun yanında, göçmen kökenli yaklaşık 24 bin Müslüman da Galler'de İslam'ı temsil etmektedir. Fakat nüfusun %32'si kendini dinsiz olarak tanımlamakta, bu da bölgedeki sekülerleşme eğilimini göstermektedir.

Galler, Hristiyanlık, İslam ve dinsiz toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü bir yapıya sahip olarak dikkat çeken ülkelerden biridir.