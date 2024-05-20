Kim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkı

Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması programı pazar günleri izleyici ile buluşuyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde sorulan nobel sorusunun cevabının ne olduğu merak edildi. İşte cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı program hafta sonları heyecanla takip ediliyor. Seyirciler ise nobel sorusunun cevabının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Dün akşam ekranlara gelen bölümde sorulan "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkı "Nobel Fizik Ödülü" oldu. 300 bin TL değerindeki soru sosyal medyada da gündem oldu.

Program pazar günleri 20.00'da yayınlanıyor. 2 Ağustos 2011 tarihinde ilk bölümü ile yayınlanmaya başlayan yarışmada 4 joker hakkı bulunuyor. Seyirciye sorma, Telefon, Yarı yarıya ve Çift cevap olarak seçim şansı veriliyor.

1 Milyon TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacıların isimleri şöyle:

Şeyma Özin, Çağdaş İrfan Yıldırım, Arda Ayten, Batu Alıcı, Oktay Kaynarca (Yılbaşı Özel 2023), Rabia Birsen Göğercin, Eyüp İşler.

Kazananlar Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin oldu. 5 Milyon TL değerindeki soruyu açtıranlar Eyüp İşler ve Berk Göktaş olurken Göktaş kazanan isim oldu.