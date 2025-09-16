Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle geçen cuma izleyicisiyle buluştu. Uzun bir aranın ardından dizi, yeni senaryosuyla ekranlara kaldığı yerden devam ederken Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma sosyal medyada büyük ses getirdi.

Özellikle bazı paylaşımlarda "toplum değerlerine aykırı" yorumları yapılırken, "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı?" sorusu gündemi meşgul etti.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü olan 104. bölüm sonrası RTÜK'e yoğun şekilde şikayet geldi. Ancak dizinin yayından kaldırılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinin bitip bitmeyeceğine dair herhangi bir açıklama bulunmazken senaryo değişikliğine gidileceği tahmin ediliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film'den RTÜK'ün incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız" dedi.

İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı.