Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunda Doğa ve Firaz arasındaki gelişmeler sosyal medyada gündem oldu. Dizi, son bölümüyle büyük ses getirirken senaryo bazı izleyicilerden tepki aldı. Tartışmaların ardından "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? sorusu gündeme geldi.

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle geçen cuma izleyicisiyle buluştu. Uzun bir aranın ardından dizi, yeni senaryosuyla ekranlara kaldığı yerden devam ederken Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma sosyal medyada büyük ses getirdi.

Özellikle bazı paylaşımlarda "toplum değerlerine aykırı" yorumları yapılırken, "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı?" sorusu gündemi meşgul etti. 

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü olan 104. bölüm sonrası RTÜK'e yoğun şekilde şikayet geldi. Ancak dizinin yayından kaldırılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinin bitip bitmeyeceğine dair herhangi bir açıklama bulunmazken senaryo değişikliğine gidileceği tahmin ediliyor. 

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film'den RTÜK'ün incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız" dedi.

İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor? Başvuru şartları gündemde! - HaberlerEmlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor? Başvuru şartları gündemde!Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı - HaberlerMehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışıIşık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında! - HaberlerIşık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında!Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerFenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutulduKıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - HaberlerKıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detaylarıGerede Panayırı ne zaman başlayacak? - HaberlerGerede Panayırı ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...