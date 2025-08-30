Kocaeli - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme geldi. Kocaelispor ve Kayserispor 4. hafta maçında mücadele edecek. Selçuk İnan'ın öğrencileri, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u ağırlayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İkinci haftada Samsunspor ile karşılaşan Körfez temsilcisi rakibine 1-0 yenildi. Ligin 3. haftasında ise yeşil siyahlı takım, Fenerbahçe deplasmanında rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmada atılan gol ise bu sezon Kocaelispor'un ligdeki ilk golü oldu.

KOCAELİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor, Süper Lig 4. haftada Kayserispor'u konuk ediyor. Kocaeli - Kayserispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

KOCAELİ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor, Süper Lig 4. haftada Kayserispor'u konuk ediyor. Kocaeli - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic; Syrota, Dijksteel, Appindangoye, Haidara; Serbest, Show, Boende; Petkovic, Keles, Mendes

Kayserispor: Bayazit; Carole, Denswil, Hosseini, Sazdagi; Civelek, Jung; Cardoso, Mendes, Benes; Opoku