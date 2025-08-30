Kocaeli - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 4. haftada Kocaelispor, Kayserispor ile mücadele edecek. Yeşil siyahlı ekip, bu yıl Süper Lig'e yeniden döndü. Sezona iyi devam etmek isteyen takım sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kayserispor ise ligde 1 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kocaeli - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme geldi. Kocaelispor ve Kayserispor 4. hafta maçında mücadele edecek. Selçuk İnan'ın öğrencileri, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u ağırlayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
İkinci haftada Samsunspor ile karşılaşan Körfez temsilcisi rakibine 1-0 yenildi. Ligin 3. haftasında ise yeşil siyahlı takım, Fenerbahçe deplasmanında rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmada atılan gol ise bu sezon Kocaelispor'un ligdeki ilk golü oldu.
KOCAELİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor, Süper Lig 4. haftada Kayserispor'u konuk ediyor. Kocaeli - Kayserispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
KOCAELİ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor, Süper Lig 4. haftada Kayserispor'u konuk ediyor. Kocaeli - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı takip edilebilecek.
KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic; Syrota, Dijksteel, Appindangoye, Haidara; Serbest, Show, Boende; Petkovic, Keles, Mendes
Kayserispor: Bayazit; Carole, Denswil, Hosseini, Sazdagi; Civelek, Jung; Cardoso, Mendes, Benes; Opoku