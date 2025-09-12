Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldı

Kocaeli'de gece yarısı sıcak saatler yaşandı. Başiskele'deki bir lojistik deposundan yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahaleler devam ederken son durum merak edildi. Kocaeli yangını son dakika gelişmeleri...

KOCAELİ'DEKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Kocaeli'de yangın Başiskele ilçesine bağlı Ovacık mahallesindeki bir lojistik deposunda sabaha karşı saat 05:00'te çıktı.

KOCAELİ'DEKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Lojistik fabrikasında çıkan yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KOCELİ BAŞİSKELE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Alevleri ve yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sebebiyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Yangının henüz söndürülmediği, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.