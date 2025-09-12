Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldı

Son dakika yangın haberi Kocaeli'den geldi. Başiskele'deki bir lojistik fabrikasından alevler yükseliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü, neresi yanıyor, son durum ne? gibi sorular merak ediliyor. İste Başiskele'deki son dakika yangın haberinin detayları...

Kocaeli'de gece yarısı sıcak saatler yaşandı. Başiskele'deki bir lojistik deposundan yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahaleler devam ederken son durum merak edildi. Kocaeli yangını son dakika gelişmeleri... 

KOCAELİ'DEKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Kocaeli'de yangın Başiskele ilçesine bağlı Ovacık mahallesindeki bir lojistik deposunda sabaha karşı saat 05:00'te çıktı. 

KOCAELİ'DEKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Lojistik fabrikasında çıkan yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

KOCELİ BAŞİSKELE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Alevleri ve yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sebebiyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Yangının henüz söndürülmediği, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

