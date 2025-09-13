Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

- Güncelleme:
KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS Genel yetenek oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Şu anda ise gözler 2025 Alan bilgisi sınavı oturumlarına çevrildi. Geçen hafta KPSS sınav giriş belgesi erişime açılmıştı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? İşte, İşte, 2025-KPSS: Alan Bilgisi Oturum detayları...

2025 KPSS Alan bilgisi sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar ÖSYM AİS adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek.

13 Eylül Cumartesi günü açık olacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, "KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?" İşte, KPSS alan bilgisi 2025 sınav tarihi ve saatleri...

KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? - 1. Resim

KPSS GY-GK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugn saat 10:15'ta başlayacak. Bu nedenle adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? - 2. Resim

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı. 

Aşağıdaki linke tıklayarak giriş belgesine ulaşabilirsiniz;

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? - 3. Resim

KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacaktır. Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve 10.15'te başlayacak. 13 Eylül'deki 2. oturum saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 14.45'te başlayacak.

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturum 14 Eylül'dedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak..

Kaynak: Türkiye Gazetesi

