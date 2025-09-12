Bu sene devlet memuru olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girecek adayların sayısı belli oldu. Geçen hafta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılmıştı, gözler ise KPSS Alan Bilgisi sınavlarına çevrildi. Peki KPSS'ye kaç kişi girecek, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

2025 KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 127 bin 307 adayın gireceğini açıkladı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15’te başlayacağı belirtilirken, 2’nci oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün saat 14.45’te başlayacak. Yapılacak her iki oturumda da sınava girecek adaylara 150 dakika süre verilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUMU NE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturum 10.15’te başlayıp, 12.45’te bitecek. 2’nci oturum ise 14.45’te başlayıp 17.15’te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINDA NE SORULACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. Adayların sabah oturumunda 10.00’dan, öğleden sonra oturumda ise 14.30’dan sonra sınav binasına alınmayacağı da belirtildi.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Sınava girecek adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum saat 12.55’te sona erecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 yıl geçerli olacak. Öte yandan 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.