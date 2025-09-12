Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS'ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!..

KPSS'ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!..

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS&#039;ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!..
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na kaç kişinin gireceğini açıkladı. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2’nci oturumunun (Hukuk, İktisat, Maliye) ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki KPSS'ye giren adayların sayısı belli mi, KPSS'ya kaç kişi girecek, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte KPSS ile ilgili son gelişmeler...

Bu sene devlet memuru olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girecek adayların sayısı belli oldu. Geçen hafta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılmıştı, gözler ise KPSS  Alan Bilgisi sınavlarına çevrildi. Peki KPSS'ye kaç kişi girecek, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar... 

2025 KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 127 bin 307 adayın gireceğini açıkladı.

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? - 2. Resim

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15’te başlayacağı belirtilirken, 2’nci oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün saat 14.45’te başlayacak. Yapılacak her iki oturumda da sınava girecek adaylara 150 dakika süre verilecek.

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? - 1. Resim

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUMU NE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturum 10.15’te başlayıp, 12.45’te bitecek. 2’nci oturum ise 14.45’te başlayıp 17.15’te sona erecek.

KPSS'ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!.. - 3. Resim

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINDA NE SORULACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. Adayların sabah oturumunda 10.00’dan, öğleden sonra oturumda ise 14.30’dan sonra sınav binasına alınmayacağı da belirtildi.

2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM genel yetenek genel kültür sınavı sonuç tarihi - 1. Resim

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Sınava girecek adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum saat 12.55’te sona erecek.

2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM genel yetenek genel kültür sınavı sonuç tarihi - 3. Resim

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 yıl geçerli olacak. Öte yandan 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karadağ Cumhurbaşkanı ''bizim için hayati'' dedi! Türkiye'nin kapısını çaldıBeykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimiBeşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir? Beşiktaş'ta maç öncesi 2 eksik! - HaberlerBeşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir? Beşiktaş'ta maç öncesi 2 eksik!Gerede Panayırı ne zaman? 2025 Gerede Panayırı takvimi - HaberlerGerede Panayırı ne zaman? 2025 Gerede Panayırı takvimiEyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - HaberlerEyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor!Özlem Vural Gürzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti - HaberlerÖzlem Vural Gürzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? - Haberler2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...