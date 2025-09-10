2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. Toplam 402 bin 105 adayın başvurduğu sınavın ardından, adayların sonuç bekleyişi başladı. Sınavın Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 10 Ekim 2025 Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmî internet adresleri üzerinden erişim sağlayacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2025 KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" sınav sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI

2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül tarihinde tamamlandı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru soruldu ve 130 dakika verildi.

402 bin 105 adayın başvurduğu adayların 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Sınava katılan adaylar, tüm sorulara 17 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.