2026 KPSS başvuruları ne zaman? Önlisans - Lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak sorgulanmaya şimdiden başlandı. 2026 KPSS sınavı için geri sayım başlamışken yüz binlerce aday sınav ve başvuru tarihlerine dair detayları takip ediyor.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS’ye hazırlanan adaylar, başvuru tarihlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru dönemi, genellikle sınavdan 2-3 ay önce başlıyor.

Geçmiş sınav takvimleri dikkate alındığında, lisans düzeyindeki adaylar için başvuruların Mayıs-Haziran 2026 döneminde, önlisans düzeyindeki adaylar için Ağustos-Eylül 2026’de ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için Eylül-Ekim 2026’de alınması bekleniyor.

Başvuru sürecinde adayların sınav ücretini ödemeleri ve gerekli belgeleri Aday İşlemleri Sistemi’ne yüklemeleri gerekiyor.

2026 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2026 KPSS önlisans oturumu, iki yıllık yükseköğretim mezunlarını kapsayan sınav olarak planlanıyor. Önceki oturum verilerine göre, sınavın Ekim ayı ortası veya son haftasında yapılması öngörülüyor.

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumu, üniversite mezunları ve son sınıf öğrencilerini kapsıyor. Geçmiş yıllardaki sınav takvimleri göz önüne alındığında, lisans oturumunun Temmuz sonu veya Ağustos başında yapılması bekleniyor.

KPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

KPSS’ye Türkiye’de kamu kurumlarında görev almak isteyen tüm adaylar katılabiliyor. Sınava girebilecek kişiler lisans, önlisans veya ortaöğretim mezunu olmalı. Lisans mezunları, üniversite diplomasına sahip ya da son sınıf öğrencisi olanlar sınava katılabilirken, önlisans mezunları iki yıllık programlardan mezun olmalı.

2026 KPSS’de alınacak puanlar iki yıl boyunca geçerli olacak ve adaylar aldıkları puanlarla farklı kamu pozisyonlarına başvuru yapabilecek.