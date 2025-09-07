Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?
KPSS, Atama, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar, 130 dakika sürecek sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM soru kitapçığını paylaştı. Peki, "KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?" İşte cevabı...

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü tamamlandı. Adaylar, 130 dakika süre içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soruya cevap verdi.

Adayların KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor. Bu nedenle 65, 70, 75, 80 ve 85 puan aralığında olan adaylar, atama süreçlerini mercek altına aldı. 

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 1. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2025 KPSS A Grubu için sınavı sona erdi. Sınava katılan adayların kamu kurumlarına memur olarak atanabilmeleri için genellikle 70 puan ve üzeri almaları gerekiyor.

Ancak büyük bir merakla beklenen atama puanları ise henüz duyurulmadı. Kısa süre içinde ÖSYM tarafında kılavuz yayımlanması bekleniyor. KPSS sınav puanı, KPSS lisans sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerlidir.

İŞTE 2025 YILI KPSS ATAMA PUANLARI

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 2. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 3. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 4. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 5. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 6. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 7. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 8. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 9. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 10. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 11. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 12. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 13. Resim

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - 14. Resim

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ NELER?

KPSS puan türleri şu şekildedir;

"KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Genç estetisyenin ölüm sebebini ablası açıkladıTürkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyor - HaberlerTürkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyorA Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi! - HaberlerA Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? - HaberlerKPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?Sivas büyükşehir mi? - HaberlerSivas büyükşehir mi?Hasankeyf nerede? - HaberlerHasankeyf nerede?Balıkesir büyükşehir mi? - HaberlerBalıkesir büyükşehir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...