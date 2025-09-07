KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü tamamlandı. Adaylar, 130 dakika süre içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soruya cevap verdi.

Adayların KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor. Bu nedenle 65, 70, 75, 80 ve 85 puan aralığında olan adaylar, atama süreçlerini mercek altına aldı.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2025 KPSS A Grubu için sınavı sona erdi. Sınava katılan adayların kamu kurumlarına memur olarak atanabilmeleri için genellikle 70 puan ve üzeri almaları gerekiyor.

Ancak büyük bir merakla beklenen atama puanları ise henüz duyurulmadı. Kısa süre içinde ÖSYM tarafında kılavuz yayımlanması bekleniyor. KPSS sınav puanı, KPSS lisans sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerlidir.

İŞTE 2025 YILI KPSS ATAMA PUANLARI