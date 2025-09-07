Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

- Güncelleme:
KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
Türkiye Gazetesi

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla beraber doğru ve yanlış sayısını inceleyecek. Netlerine göre puanını hesaplamak isteyen adaylar KPSS puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Bugünkü KPSS sınavına giren adaylar, doğru yanlış sayısını hesaplamak ve puanlarıyla ilgili tahmini bir sonuç elde etmek için "KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? - 1. Resim

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS puanını hesaplamak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin; P1 puan türünde, genel yetenek testinde 35 doğru 12 yanlış yaptığında 32 net, genel kültür için yüzde 30 ağırlıkla hesaba katıldığında, ham puan olan 40 da eklenir. Toplamda yaklaşık 75,45 puan almış olur. 

KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? - 2. Resim

Genel Yetenek: 35 doğru - 12 yanlış

Hesaplama: 36 - (12 ÷ 4) = 35-3= 32 net

Genel Kültür: 45 doğru - 6 yanlış

Hesaplama: 45 - (6 ÷ 4) = 45 - 1,5 = 43, 5 net

P1 pua türünde Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür yüzde 30 etkilidir. Buna göre; (32×0,7) + (43,5 × 0,3) (ham puan) (32×0,7) + (43,5 × 0,3) + (40(ham puan)

=22,4 + 13,05+40

=75,45 puan

2025 KPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

