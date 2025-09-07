Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı?

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı?

Güncelleme:
Bu sabah KPSS’ye giren adaylar heyecanla soru kitapçığının açıklanmasını bekliyordu. KPSS sorularına verdikleri cevapların doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen adaylar KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? diye aratmaya başladı. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte KPSS  A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı...

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun bu sabah yapıldı. 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı şu sıralar en çok aranan konuların başında geliyor. ÖSYM'den gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen adaylar cevapların hangi gün erişime açılacağını araştırıyor. Peki KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? Son dakika açıklaması az önce geldi, sınava girenler bu habere dikkat!

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? - 1. Resim

KPSS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde10'u erişime açıldı.

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? - 2. Resim

KPSS SORU KİTAPÇIĞINI NEREDEN GÖREBİLİRİM?

Sınava başvuran adaylar bugünkü soru ve cevapları nereden görebileceğini merak ediyor. Temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI - TIKLA

KPSS SORULARINA ERİŞİM İÇİN SON GÜN NE?

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

 

