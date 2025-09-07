2025 KPSS lisans sınavı, 7 Eylül Pazar saat 10.15'te başlayıp 12:25'te sona erecek. Sınavın ardından yapılan yorumlar da en çok araştırılan konular arasındadır.

KPSS lisans sınavına giren adaylar, soruların zorluk derecesi hakkında birçok görüşlerini paylaştı. Kimi adaylar, sınav sorularının beklenenden daha kolay olduğunu belirtirken, kimileri de zorlandıklarını ifade etti. 2025 KPSS lisans sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte tüm ayrıntılar...

KPSS LİSANS SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS lisan sınavı, milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren önemli bir sınavdı. Sınavın hemen ardından adaylar KPSS ön lisans sınav soruları hakkında çeşitli yorumlar yapmaya başladılar.

Sınavın zorluk derecesi, adayların bireysel hazırlık sevilerine ya da sınav sırasında yaşadıkları deneyimlere göre farklılı göstermektedir. Kimileri sınavın beklentilerini karşıladığını söylerken, kimileri ise soruların kendilerini zorladığını belirtmiştir.