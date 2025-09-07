Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır?

2025 yılı için KPSS lisans sınavına girecek olan binlerce aday sınav saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arama motorlarında en çok "KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır?" sorusu sorgulatılıyor. İşte, KPSS sınavından en erken çıkış saati hakkında detaylar...

2025 KPSS sınavında geri sayım sona erdi. Uzun süredir sınava hazırlanan binlerce aday kamu kurumlarına atanabilmek için sınavda ter dökecekler.

Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınav süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Özellikle "KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır?" sorusu merak konusu oldu. 

KPSS'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

KPSS'de adaylar sınavı erken tamamlasalar dahi ilk 90 dakika ve so 15 dakika içinde salonu terk edemez. Bu nedenle KPSS'den en erken çıkış saati sınavın başlamasından 90 dakika sonradır. Sınav süresince tuvalet gibi ihtiyaçlar için de salon dışına çıkmak yasaktır. 

Konuya ilişkin ÖSYM  "Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. "ifadelerini kullandı. 

