Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor

Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor
KPSS, Ulaşım, Toplu Taşıma, Ücretsiz Ulaşım, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS heyecanı gitgide artarken sınav günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek KPSS öncesinde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücret durumu merak konusu oldu.

Milyonlarca adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına saatler kaldı. Bugün yapılacak sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı geliyor.

Sınav günü trafikte zaman kaybetmek istemeyen adaylar ve öğretim görevlileri, toplu taşımanın akıbetini araştırmaya başladı.

Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor - 1. Resim

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bugün toplu taşıma bedavadır.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, 7 Eylül'de KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve görevli öğretim üyeleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecektir."

Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor - 2. Resim

BUGÜN HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Bugün KPSS sınavı nedeniyle İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi entegrasyon dahilindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Adayların sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları, ücretsiz seyahat için yeterlidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarıGörevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - HaberlerKPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, kimler katılabilir, yaş sınırı var mı? KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleri - HaberlerKPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, kimler katılabilir, yaş sınırı var mı? KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleriKPSS'de yasaklı eşyalar neler? Oturuma küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilip girilemeyeceği merak konusu oldu - HaberlerKPSS'de yasaklı eşyalar neler? Oturuma küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilip girilemeyeceği merak konusu olduKPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025 cevap anahtarı ve soru kitapçığı sorgulama ekranı - HaberlerKPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025 cevap anahtarı ve soru kitapçığı sorgulama ekranıKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ve çıktı alma ekranı 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - HaberlerKPSS sınav yerleri nereden bakılır?Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor - HaberlerAvrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...