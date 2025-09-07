Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor

Milyonlarca adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına saatler kaldı. Bugün yapılacak sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı geliyor.

Sınav günü trafikte zaman kaybetmek istemeyen adaylar ve öğretim görevlileri, toplu taşımanın akıbetini araştırmaya başladı.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bugün toplu taşıma bedavadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, 7 Eylül'de KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve görevli öğretim üyeleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecektir."

BUGÜN HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Bugün KPSS sınavı nedeniyle İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi entegrasyon dahilindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Adayların sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları, ücretsiz seyahat için yeterlidir.