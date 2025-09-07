KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, kimler katılabilir, yaş sınırı var mı? KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleri

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman? diye aratmalar başladı. Adaylar devlet memuru olmak için ter dökecek. Bilindiği gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün yapılacak. Peki KPSS alan bilgisi sınavı hangi ne zaman, saat kaçta? Onun dışında aramalarda KPSS alan bilgisi sınavı ne, kimler katılacak, yaş sınırı var mı? gibi konular öne çıktı. İşte KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleri ve kafa kurcalayan soruların cevapları...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE?

Alan Bilgisi sınavı, adayların mezun oldukları alana ilişkin bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınav. KPSS Alan Bilgisi Sınavı kamu kurumlarına alınacak personelin niteliklerini belirlemek için yapılmaktadır. Bu sınav daha çok adayların mezun oldukları alana ait konuları içerir. Sorular da adayların mezun oldukları lisans veya lisansüstü programın içeriğine göre belirlenir.

KPSS MEMUR ALIMINDA YAŞ SINIRI NE?

KPSS A Grubu için yaş sınırı var mı? sorusunun cevabı da en çok aranan konulardan biri. A tipi memurluk alımlarında genel olarak 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Tabi bu durum her atama döneminde değişebilir. Adayların, başvuracakları memuriyetler için ilanda belirtilen şartları kontrol etmeleri çok önemlidir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu 13 Eylül 2025'te yapılacak. Adaylar saat 10:00'da sınav binasına alınacak, sınav ise tam 10:15'te başlayacaktır.

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu 13 Eylül 2025'te yapılacak. Adaylar saat 14.30’da sonra sınav binasına alınacak, sınav ise tam 14:45'te başlayacaktır.

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu 14 Eylül 2025'te başlayacak. Adaylar saat 10:00'da sınav binasına alınacak, sınav ise tam 10:15'te başlayacaktır.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KİMLER KATILIR?

KPSS Alan Bilgisi sınavına hemen hemen tüm fakülte mezunlarından memur alımı yapılabilir. Mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanlarla matematik, fizik gibi fen edebiyat fakültesi mezunlarına yönelik müfettişlik, uzman yardımcılığı vb. kadrolara da artık bu bölüm mezunlarından alım yapılıyor.

Sınav lisans düzeyinde yapılıyor ve sınavda adaylara alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) cumartesi ve pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanıyor.