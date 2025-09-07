Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ve çıktı alma ekranı 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri araştırılıyor. Bilindiği üzere Sınav giriş yerleri önceden açıklandı, son dakika çıktı almak isteyenler KPSS sınav belgesi çıktı alma ekranını soruşturuyor. Peki KPSS sınav yerleri nereden bakılır? İşte ayrıntılar... 

Geri sayım başladı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna dakikalar kaldı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşlar 130 dakika boyunca ter dökecek. Sınava az kala belgelerini kaybedenler 2025 KPSS sınav belgesi alma ekranını sorgulatıyor. Peki KPSS sınav yerleri nereden bakılır,  KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar... 

KPSS sınav yerleri nereden bakılır? KPSS sınav giriş belgesi sorgula - 1. Resim

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, KPSS 2025 sınav giriş yerlerini önceden açıkladı. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurulmuştu. 2025 KPSS Lisans sınavı 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür) giriş yerleri sorgulama erkanı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

KPSS SINAV BELGESİ ÇIKTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

 

 

