KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olabilir mi? 7 Eylül KPSS giriş belgeleri yayınlandı

KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olabilir mi sorusu adayların gündeminde. 2025-KPSS A Grubu sınavlarının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek ve adaylar sınava kimlik kartları ile beraber sınav giriş belgeleri ile giriş yapmak zorunda.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

2025-KPSS’ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ister renkli ister siyah-beyaz olarak alabilirler. Belgenin renkli veya siyah-beyaz olması, sınava katılım için bir engel teşkil etmez.

Önemli olan adayın fotoğrafının belgenin üzerinde net bir şekilde görünmesidir. Fotoğrafın eksik veya okunaksız olması durumunda, aday sınav salonuna alınmayacaktır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Sınav giriş belgesinin siyah beyaz olması kabul edilmektedir. Adaylar belgelerini yazıcıdan çıkartırken, fotoğrafın görünürlüğüne özellikle dikkat etmelidir. Belge üzerinde herhangi bir ek işaret, not veya çizim bulunması sınavın geçersiz sayılmasına neden olacağı için bu tür durumlara karşı adayların dikkatli olmaları gerekmektedir.

YARIN KPSS VAR MI, YARIN HANGİ SINAV VAR?

7 Eylül 2025 Pazar günü, lisans mezunu adaylar için 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup, adayların en geç saat 10.00’da sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor. Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül tarihlerinde uygulanacak.