KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu soruları adayların en sık sorguladığı sorular arasında yer alıyor. Yüz binlerce adayın girdiği KPSS sınavında yanlış şıkların doğru işaretlemeleri geçersiz kılıp kılmadığı merak konusu.

KPSS’DE KAÇ YANLIŞ KAÇ DOĞRUYU SİLER?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adayların en çok merak ettiği konulardan biri, yanlış cevapların doğru cevapları silip silmediği. ÖSYM’nin uyguladığı sınav sistemine göre KPSS'de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı siler.

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS’de yanlışların doğruyu götürdüğü sistem uzun yıllardır uygulanmaktadır. 2025 yılında da aynı kural geçerlidir. KPSS'de her 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

Sistem adayların sadece bilgilerine güvenerek cevap vermelerini sağlayarak rastgele işaretlemelerin önüne geçmeyi amaçlamakta.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-KPSS A Grubu sınavlarının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacaktır. Adayların sınav salonlarına en geç saat 10.00’a kadar giriş yapmaları gerekmektedir.

Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 13 Eylül’deki oturumların ilki saat 10.15’te, ikincisi ise 14.45’te başlayacaktır. 14 Eylül’de düzenlenecek üçüncü oturum ise saat 10.15’te uygulanacaktır.