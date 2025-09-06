Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu?

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS&#039;de yanlış doğru götürüyor mu?
KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Aday, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 7 Eylül 2025 yarın sabah yapılacak. Her yıl yüz binlerce aday devlet kadrolarında görev alabilmek için KPSS'de ter dökmeye devam ediyor.

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu soruları adayların en sık sorguladığı sorular arasında yer alıyor. Yüz binlerce adayın girdiği KPSS sınavında yanlış şıkların doğru işaretlemeleri geçersiz kılıp kılmadığı merak konusu.

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu? - 1. Resim

KPSS’DE KAÇ YANLIŞ KAÇ DOĞRUYU SİLER?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adayların en çok merak ettiği konulardan biri, yanlış cevapların doğru cevapları silip silmediği. ÖSYM’nin uyguladığı sınav sistemine göre KPSS'de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı siler.

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu? - 2. Resim

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS’de yanlışların doğruyu götürdüğü sistem uzun yıllardır uygulanmaktadır. 2025 yılında da aynı kural geçerlidir. KPSS'de her 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

Sistem adayların sadece bilgilerine güvenerek cevap vermelerini sağlayarak rastgele işaretlemelerin önüne geçmeyi amaçlamakta.

KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu? - 3. Resim

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-KPSS A Grubu sınavlarının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacaktır. Adayların sınav salonlarına en geç saat 10.00’a kadar giriş yapmaları gerekmektedir.

Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 13 Eylül’deki oturumların ilki saat 10.15’te, ikincisi ise 14.45’te başlayacaktır. 14 Eylül’de düzenlenecek üçüncü oturum ise saat 10.15’te uygulanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Bizim için üzücü oldu Her yerde aranan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın arabasından kardeşi çıktı! "Meğer dublör kullanmış"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 7 Eylül 2025 KPSS'ye girerken yasak olan şeyler - HaberlerKPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 7 Eylül 2025 KPSS'ye girerken yasak olan şeylerKPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresi - HaberlerKPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresiGönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı? - HaberlerGönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı?Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı! - HaberlerTürkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı!Bülent İnal Can Borcu dizisinden ayrıldı mı, Mehmet öldü mü? Can Borcu 23. bölüm ile gündemde! - HaberlerBülent İnal Can Borcu dizisinden ayrıldı mı, Mehmet öldü mü? Can Borcu 23. bölüm ile gündemde!7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek! - Haberler7 Eylül Ay Tutulması saat kaçta, Kanlı Ay Tutulması nasıl ve nereden izlenir? Türkiye'den görülebilecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...