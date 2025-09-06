Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresi

KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresi
KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor araştırılmaya başlanırken 2025 KPSS sınav süresi merak ediliyor. 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürüyor. Kamuda görev almak isteyen adayların katılacağı sınavın başlama saati, bitiş süresi ve oturum detayları ÖSYM tarafından paylaşıldı. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılarak memuriyet yolunda ter dökecek.

KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor adaylar tarafından merak edilirken 2025 KPSS sınav süresi ÖSYM tarafından aktarıldı. KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü sabah gerçekleşecek.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav binalarında olmaları gerekiyor.

Alan Bilgisi sınavları ise 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yine saat 10.15’te uygulanacak.

KPSS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 12.25’te sona erecek. Alan Bilgisi oturumları da aynı şekilde 12.25’te tamamlanacak.

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının her biri toplam 130 dakika sürecek.

2025 KPSS SINAV SÜRESİ

Adayların katılacağı 2025 KPSS oturumlarının süresi 130 dakika olarak belirlendi. Sınava katılacak adaylar, sınav süresince tüm soruları cevaplamak için bu süreyi kullanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025’te, Alan Bilgisi sınavları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025’te açıklanacak.

