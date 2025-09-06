2025 AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 eğitim yılı için akademik takvimini duyurdu. Binlerce öğrenci, vize ve final sınavlarının tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı.

2025 AÖF VİZE VE FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2025-2026 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları (vize) 6-7 Aralık 2025’te, dönem sonu sınavları (final) ise 17-18 Ocak 2026’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026’da, finaller ise 16-17 Mayıs 2026’da yapılacak.

Ayrıca yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek ve sınavlar sabah 09.30, öğleden sonra 14.00 oturumlarında uygulanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ

2025-26Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılı için AÖF sınav takvimini resmi sitesinde duyurdu.

Güz dönemi 6 Ekim 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek (15 hafta).

Bahar dönemi ise 2 Şubat 2026’da başlayıp 17 Mayıs 2026’da tamamlanacak (15 hafta).

Yaz okulu, 29 Haziran 2026’da başlayarak 22 Ağustos 2026’daki sınavla son bulacak (8 hafta).

Kayıt yenileme işlemleri, güz dönemi için 6-17 Ekim 2025, bahar dönemi için 2-13 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık bir hafta önce aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanıyor.