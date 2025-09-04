Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı!

7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı!

Güncelleme:
7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı!
7 Eylül'de gerçekleşecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yaklaşırken kimlik belgesi sorunu yaşayan adaylar için ÖSYM'den önemli bir duyuru yapıldı. Sınav günü açık olan nüfus müdürlükleri listesi belli oldu.

7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı konusu adaylar tarafından gündeme taşındı. Bu kapsamda ÖSYM, 7 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.  

KPSS SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM’nin 4 Eylül 2025 tarihli duyurusuna göre, 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleşecek 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için kimlik belgesi sorunu yaşayan adaylara destek sağlamak amacıyla belirli il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Bu müdürlükler, T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, kartında fotoğraf, T.C. kimlik numarası veya soğuk damga bulunmayan adaylar için 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Adaylar, bu müdürlüklerde fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecek.

7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı! - 1. Resim

7 EYLÜL SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

ÖSYM, 7 Eylül 2025 Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini resmi internet sitesinden yayınlandı. Listede yer alan nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. 

Adayların, sınav merkezlerine yakın olan müdürlükleri önceden kontrol etmesi ve sınav sabahı zamanında başvuru yapması büyük önem taşıyor.

İL İL SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı! - 2. Resim

GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik Kartı talep eden adayların, MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve
fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin aynı olması halinde adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilecektir.

“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne giden adayların yanında ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesinin ve en az 1 biyometrik fotoğrafının olması
gerekiyor. 

