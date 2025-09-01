2025 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri tüm hızıyla devam ederken adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

2025 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 Perşembe günü başladı. ÖSYM, henüz yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih duyurusu yapmadı ancak geçmiş yıllara bakıldığında tercihlerin tamamlanmasından birkaç gün sonra açıkladığı görülüyor. Örneğin 2024 yılında tercih işlemleri 24 Eylül'de tamamlanmış ve sonuçlar 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu senede benzer bir sürecin izlenmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

2025 DGS tercih işlemleri, 28 Ağustos 2025’te saat 10.15’te başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.

ÖSYM’nin yayınladığı 2025 DGS Tercih Kılavuzu, adaylara hangi programlara başvurabilecekleri, kontenjanlar ve taban puanlar hakkında detaylı bilgi sunuyor. Adaylar, mezun oldukları alana uygun programlar arasından en fazla 30 tercih yapabilir.