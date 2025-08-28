Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu

- Güncelleme:
DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu
DGS, Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM, Lisans, Ön Lisans, Tercih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2025 DGS) kapsamında adayların tercihleri alınmaya başlandı.

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 1. Resim

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2025-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, bugünden itibaren başladı.

DGS TERCİH KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 2. Resim

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 3. Resim

Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 4. Resim

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacaktır.

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 5. Resim

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu - 6. Resim

Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025-DGS TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR

