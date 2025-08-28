DGS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2025 DGS) kapsamında adayların tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2025-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, bugünden itibaren başladı.

DGS TERCİH KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.