İlk tercihlerde yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercihte bulundu. 785 bin 186 aday bir yükseköğrenim programına yerleşti.

YKS ek tercihler ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor.

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen sene 6 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercih tarihleri henüz başlamadı. Şu an için 2. yerleştirme işlemlerine dair ÖSYM üzerinden herhangi bir duyuru paylaşılmadı.

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları verilerinin yer alacağı YKS ek tercih kılavuzu beklenmeye başladı. 5 Eylül itibarıyla üniversite kayıt dönemi tamamlanacak. Ardından işlemlerin başlaması bekleneniyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarıyla beraber sürecin daha da hızlı ilerlemesi bekleniyor.

