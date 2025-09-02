Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS ek tercihler ne zaman?
YKS, ÖSYM, Üniversite Yerleştirme, YKS Yerleştirme Sonuçları, Tercih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından "YKS ek tercihler ne zaman?" sorusu yakından takip ediliyor. 2025 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrasında üniversite kayıtları eylül ayında başladı. Boş kalan kontenjanlar için yerleşemeyen adaylar bir kez daha tercih hakkına sahip olacak.

İlk tercihlerde yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercihte bulundu.  785 bin 186 aday bir yükseköğrenim programına yerleşti.

YKS ek tercihler ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor.

YKS ek tercihler ne zaman? - 1. Resim

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen sene 6 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercih tarihleri henüz başlamadı. Şu an için 2. yerleştirme işlemlerine dair ÖSYM üzerinden herhangi bir duyuru paylaşılmadı.

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları verilerinin yer alacağı YKS ek tercih kılavuzu beklenmeye başladı. 5 Eylül itibarıyla üniversite kayıt dönemi tamamlanacak. Ardından işlemlerin başlaması bekleneniyor.

YKS ek tercihler ne zaman? - 2. Resim

YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarıyla beraber sürecin daha da hızlı ilerlemesi bekleniyor. 

YKS KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imzaOkulda rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında! - HaberlerLookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında!Konya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada? - HaberlerKonya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada?Denizli su kesintisi sorgulama listesi! Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama listesi! Denizli'de sular ne zaman gelecek?Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? - HaberlerTemel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü - HaberlerAslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndüKYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyor - HaberlerKYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...