E Kayıt yaptıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı üniversite e-kayıt açıklaması

E Kayıt yaptıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı sorusu üniversite kayıt döneminde gündemde. Elektronik kayıt sistemi, öğrencilerin lise diploması, kimlik bilgileri ve gerekli diğer belgeleri dijital ortamda yüklemelerine imkan tanıyor.

E KAYIT YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen öğrenciler e-Kayıt işleminin ardından üniversiteye gitmenin gerekip gerekmediğini merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, çoğu öğrenci e-Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra fiziksel olarak üniversiteye gitmek zorunda kalmıyor.

Elektronik kayıt sistemi ile öğrenciler lise diploması, kimlik bilgileri ve diğer gerekli belgeleri dijital ortamda yükleyebiliyor. Sistem sayesinde öğrenciler, kayıt işlemlerini evlerinden çıkarak yapmak yerine internet üzerinden tamamlayabiliyor.

Fakat bazı özel durumlar hala üniversiteye fiziksel başvuruyu zorunlu kılabiliyor. Özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler veya sağlık raporu gibi belgeleri zorunlu olan bölümlere kabul edilen adaylar, ek belgeleri elden teslim etmek için üniversiteye gitmek durumunda olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yerleştikleri üniversite ve bölümün duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye kayıt olacak adaylar, e-Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite e-Kayıt” hizmetine erişebiliyor.

E-Kayıt işlemi, 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında aktif olacak. İşlem tamamlandıktan sonra öğrenciler, kayıt belgelerini barkotlu çıktı olarak alabiliyor ve ders kaydı aşamasına geçebiliyor.

Ders kaydı için gerekli belgeler ve diğer şartlar, üniversitelerin belirlediği tarihlerde sunulduğunda öğrenciler fiziksel olarak üniversiteye gelerek ders kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.