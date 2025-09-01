ÖSYM ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanların açıklanması bekleniyor

ÖSYM EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2025 YKS ek tercih tarihlerini henüz duyurmadı. Önceki yıllara bakıldığında ek yerleştirme işlemleri genellikle Eylül ayının ilk yarısında başlıyor. 1-5 Eylül 2025 arasında tamamlanacak üniversite kayıtlarının ardından sürecin hız kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları 6-11 Eylül arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor.

EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ek tercih döneminde adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM, YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu erişime açacak. Kılavuzda üniversitelerin boş kalan kontenjanları, ilgili bölümlerin taban puanları ve ek yerleştirme kuralları yer alacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINDA SON DURUM

YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu. Ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yeni açılan yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarım teknolojileri alanındaki programlarda da tek bir kontenjan dahi boş kalmadı.

Başarı sırası barajı bulunan Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinde de tüm kontenjanların dolduğu bildirildi. Mühendislik bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak açıklandı.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek tercih hakkını kullanacak adaylar, ÖSYM’nin açıkladığı kılavuzda yer alan üniversite ve bölümleri inceleyerek tercih listelerini oluşturacak. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak.

Ek yerleştirmede adayların, daha önce yerleşmedikleri programlara ve kendi puanları doğrultusunda uygun bölümlere tercih yapabilmeleri mümkün olacak. Ek tercih sürecinde taban puanların altındaki adayların yerleştirilmesi mümkün olmayacak.