837 kişiyi üniversiteli yaptı! YÖK'ü dava etti baraj puanını değiştirtti

837 kişiyi üniversiteli yaptı! YÖK'ü dava etti baraj puanını değiştirtti

837 kişiyi üniversiteli yaptı! YÖK&#039;ü dava etti baraj puanını değiştirtti
Arda Kuzey Keskin, başlattığı hukuk savaşıyla YÖK’ün hukuk fakültesi için başarı sırası barajını 125 binden 100 bine yükseltme kararını iptal ettirdi. Bu sonuçla Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Keskin ile beraber 837 adayın daha hukukçu olmasının önü açıldı. Keskin “Çok hayır duası alıyorum” dedi.

MAHMUT ÖZAY - Hukuk fakültesi başarı barajının 100’den 125 bine indirilmesini sağlayan Arda Kuzey Keskin, kendisinin yanı sıra 836 kişiye daha hukukçu adayı olma hakkı kazandırdı.

Ek yerleştirmeler bu sayının bini aşması bekleniyor. YKS tercih kılavuzuna göre, bu yıl hukuk fakültesi için aranan başarı sıralaması şartı ilk 125 binden 100 bine çekildi. Sınavda 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, kararı yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay’a taşıdı. Davacı başvurusunda bir yıldan fazla süredir 125 bin sıralama şartına göre sınava hazırlandığını, baraj değişikliğinden sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberdar olduğunu belirtti. Sınavın yapılmasına dört ay kala alınan kararın ani ve beklenmedik olduğunu savunarak, durdurulmasını istedi. YÖK ve ÖSYM başkanlıkları ise yaptıkları savunmada, kararın yer aldığı YKS Kılavuzu’nun şubat ayında yayımlandığına dikkat çekti.

837 kişiyi üniversiteli yaptı! YÖK'ü dava etti baraj puanını değiştirtti

Davacının ivedi yargılama için belirlenen 10 gün içinde dava açmadığını belirtilerek, süre aşımı sebebiyle davanın reddini istedi. Danıştay 8. Dairesi verdiği kararda davacıyı haklı buldu. Danıştay, YÖK’ün hukuk fakültelerine girişte başarı sırası barajını 100 bin olarak belirleyen kararı için yürütmeyi durdurma hükmü verdi. Kararın ardından YÖK, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabileceğini açıkladı.

Karar sonrası Arda Kuzey Keskin “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” demişti. Açıklanan tercih sonuçlarının ardından “hukuk fakülteleri bu karardan nasıl etkilendi” sorusuna cevap aradık. Hukuk eğitimi için hukuk savaşı başlatan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Öte yandan Arda Kuzey Keskin’in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi. Ek yerleştirmelerin ardından bu sayının bin olacağı tahmin ediliyor.

İsrail’in üyelikleri askıya alınsın! Meclis, Filistin için olağanüstü toplandı
