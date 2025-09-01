Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK yurtları ne zaman açılacak?
KYK, Yurt, Üniversite, Eğitim, Başvuru, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eylül ayının gelmesiyle üniversiteye dönmeye hazırlanan adaylar, 2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının açılış tarihlerini araştırıyor. Üniversitelerin açılış tarihiyle paralel bir takvim izleyen 'KYK yurtları ne zaman açılacak' merak konusu.

Üniversitelerin açılma tarihi yaklaşırken öğrenciler dersler başlamadan önce KYK yurtlarına giriş yapmak istiyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerine göre şekilleniyor. Genellikle eylül ayının ilk haftasında kayıt işlemleri gerçekleşirken öğrenciler yurtlarına dersler başlamadan birkaç gün önce yerleşebiliyor. 2025-2026 yılı için yurtlara kesin kayıt takvimi açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, üniversitelerin ders başlangıç tarihlerinden kısa süre önce gerçekleşiyor. 

KYK yurtları ne zaman açılacak? - 1. Resim

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularına yönelik takvimi henüz açıklamadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yurt başvuruları için duyuruları takip ediyor. 

Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. 

KYK yurtları ne zaman açılacak? - 2. Resim

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK'da 6 tip yurt bulunuyor. 2025-2026 yılı yurt ücretleri henüz belli değil ancak 2024 yılı ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip 517,50 TL

2. Tip 607,50 TL

3. Tip 607,50 TL

4. Tip 720 TL

5. Tip 765 TL

6. Tip 855 TL

KKTC 1.125 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülkeler ünlü çiftin düğünü için adeta yarışa girdi! Yeni Zelanda'nın teklifi olay olduASKİ su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? - HaberlerSon gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman?ASKİ su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Ederson Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe Ederson ile anlaştı mı? - HaberlerEderson Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe Ederson ile anlaştı mı?Borsa kapalı mı, bugün borsa açık mı? 1 Eylül borsa çalışma saatleri merak konusu oldu! - HaberlerBorsa kapalı mı, bugün borsa açık mı? 1 Eylül borsa çalışma saatleri merak konusu oldu!GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı - HaberlerGSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranıÖğretmen seminerleri saat kaçta? - HaberlerÖğretmen seminerleri saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...