Üniversitelerin açılma tarihi yaklaşırken öğrenciler dersler başlamadan önce KYK yurtlarına giriş yapmak istiyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerine göre şekilleniyor. Genellikle eylül ayının ilk haftasında kayıt işlemleri gerçekleşirken öğrenciler yurtlarına dersler başlamadan birkaç gün önce yerleşebiliyor. 2025-2026 yılı için yurtlara kesin kayıt takvimi açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, üniversitelerin ders başlangıç tarihlerinden kısa süre önce gerçekleşiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularına yönelik takvimi henüz açıklamadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yurt başvuruları için duyuruları takip ediyor.

Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK'da 6 tip yurt bulunuyor. 2025-2026 yılı yurt ücretleri henüz belli değil ancak 2024 yılı ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip 517,50 TL

2. Tip 607,50 TL

3. Tip 607,50 TL

4. Tip 720 TL

5. Tip 765 TL

6. Tip 855 TL

KKTC 1.125 TL