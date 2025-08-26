Yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyor

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvuru takvimine odaklandı.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yurt başvurularının, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

ÖSYM’nin 2025 YKS tercih sonuçlarını 25 Ağustos 2025’te duyurmasıyla birlikte yurt başvurularının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde açılacağı öngörülüyor.

Geçmiş yılların takvimine bakıldığında, KYK yurt başvuruları genellikle üniversite yerleştirme sonuçlarından bir hafta sonra başlıyor.

2025-2026 GSB KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önceki yıllardaki takvimine dayanarak başvuruların 26 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

YKS tercih süreci 30 Temmuz-13 Ağustos 2025 arasında tamamlandu ve sonuçlar 25 Ağustos’ta açıklandı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025’te yapılacağı göz önüne alındığında yurt başvurularının bu tarihlerle eş zamanlı veya hemen ardından açılacağı tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılıyor. Öğrenciler, öğrenim bilgilerini kontrol ederek başvuru formunu doldurmalıdır. E-Devlet şifresi olmayanların PTT’den şifre alması gerekiyor.