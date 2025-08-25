Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK burs başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KYK burs başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KYK burs başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla beraber üniversite yerleştirme sonuçları açıkladı. Üniversite adaylarının sonuçlarını öğrenmesi üzerine gözler KYKS burs başvuru tarihlerine çevrildi. 2025 yılı için "KYK burs başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ‘ykssonuc.osym.gov.tr‘ adresinden öğrenebiliyor.

Sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencileri KYK bursu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. "KYK başvuru tarihi ne zaman, burs miktarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?" gibi sorular tek tek araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2025-2026 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen sene KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında açıklanmıştır.

YKS sonuçlarının açıklamasıyla beraber burs başvuru tarihi hakkında kısa süre içinde bilgi verilmesi bekleniyor. 

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. "Burs/kredi başvuruları" internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden beraber yapılmaktadır. 

YK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
  • Gazinin kendisi ya da bekar çocukları
  • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
  • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
  • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
  • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilikcsınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

