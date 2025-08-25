YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS ek tercih tarihleri

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi gözler YKS ek tercih kılavuzu ve sürecine çevrildi.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması için kılavuzun Eylül ayı başında erişime açılması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi ek tercih kılavuzu, boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan kontenjanları içerecek.

Adaylar, bu kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesi (www.osym.gov.tr) (www.osym.gov.tr) üzerinden inceleyerek tercihlerini yapacak.

YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih yerleştirme süreci başladığında adaylar tercihlerini, “ais.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirebilir. Ek tercih sürecinde bulunan adayların tercihlerini bildirdikten sonra Ek Tercih ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekmektedir.

2025 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2025 YKS ek tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle ek tercih sürecinin Eylül ayı içinde başlayacağı işaret ediliyor.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

Ek yerleştirme sürecinde, adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Yalnızca yerleştirme puanları hesaplanmış olan adaylar ek tercih sürecine katılabilecek. ÖSYM’nin 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun olarak işlem yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2025 YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılabilecek. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, adayların yerleştiği üniversiteye giderek bizzat kayıt yaptırması veya e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor.