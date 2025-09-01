GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı

2025-2026 GSB yurt başvuru tarihleri araştırılıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenim görecekleri şehirlerde barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacaklar başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte son gelişmeler ve tüm ayrıntılar...

2025 GSB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurt başvurularının, üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru ise GSB tarafından yapılacak ve başvuru süresi birkaç günle sınırlı olacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini görebilir. Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekilir.

ÖNCELİK KİMLERDE OLACAK?

Başvurularda bazı öğrencilere öncelik hakkı sunulacak. Şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, aile geliri düşük olanlar ve depremzede öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.