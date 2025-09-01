Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı

Üniversite kazanan öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki yurtları merak ediyor. Şu sıra en çok aranan konulardan biri de 2025 KYK yurt başvuru tarihleri... Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her sene olduğu gibi bu sene de yurt başvurularını duyurulan takvimde yapacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2025-2026 GSB yurt başvuru tarihleri araştırılıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenim görecekleri şehirlerde barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacaklar başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte son gelişmeler ve tüm ayrıntılar... 

GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı - 1. Resim

2025 GSB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurt başvurularının, üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru ise GSB tarafından yapılacak ve başvuru süresi birkaç günle sınırlı olacak. 

GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini görebilir. Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekilir.

GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı - 3. Resim

ÖNCELİK KİMLERDE OLACAK?

Başvurularda bazı öğrencilere öncelik hakkı sunulacak. Şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, aile geliri düşük olanlar ve depremzede öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

GSB yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

