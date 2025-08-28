KYK yurtları ne zaman açılacak? 2025-2026 yurt açılış tarihleri araştırılıyor

Üniversitelerde akademik takvimlerin netleşmesiyle birlikte, yurtların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine paralel olarak belirleniyor. Genellikle derslerin başlamasından 1-2 hafta önce yurtlara girişe izin veriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için henüz resmi bir açılış tarihi açıklanmasa da geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında yurtların genellikle Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında açılması bekleniyor.

2024’te yurtlar 16 Eylül’de açılmış, bazı üniversitelerde derslerin erken başlaması nedeniyle 13 Eylül’de girişlere izin verilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

2025-2026 KYK YURT GİRİŞ TARİHLERİ

KYK yurtlarının giriş tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine ve yurt başvuru sonuçlarının açıklanma sürecine bağlı olarak şekilleniyor.

Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin 22 Eylül 2025’te, İstanbul Üniversitesi’nin ise 29 Eylül 2025’te ders başı yapacağı dikkate alındığında yurtların bu tarihlerden yaklaşık bir hafta önce, yani 15-22 Eylül 2025 arasında açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yurt girişleri 13-16 Eylül tarihlerinde başlamıştı. Özellikle tıp fakültesi gibi klinik uygulamaları olan bölümlerde eğitim daha erken başlaması nedeniyle bazı yurtlar bu öğrenciler için daha erken açılabilir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

2024 yılı yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip 517,50 TL

2. Tip 607,50 TL

3. Tip 607,50 TL

4. Tip 720 TL

5. Tip 765 TL

6. Tip 855 TL

KKTC 1.125 TL